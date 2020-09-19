Новичок АПЛ хочет заполучить вингера Рейнджерс.
Райан Кент, Getty Images
19 сентября 2020, 09:45
Полузащитник Рейнджерс Райан Кент попал в сферу интересов Лидса, сообщает портал The Athletic.
Английский клуб следит за вингером и попытается подписать его до закрытия трансферного окна. Главный тренер Марсело Бьелса решил переключить внимание на 23-летнего игрока после неудачи в переговорах с Ливерпулем по Харри Уилсону.
Действующий контракт Кента с Рейнджерс рассчитан до июня 2023 года.
В новом сезоне английский вингер провел 7 поединков в футболке "светло-синих", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Юлиану Дракслеру.