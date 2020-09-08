Англия

Новичок Премьер-лиги попытается заполучить вингера ПСЖ Юлиана Дракслера.

Руководство Лидса изучает возможность приобретения у ПСЖ Юлиана Дракслера — сообщает RMC Sport.

ПСЖ не против расстаться с несколькими своими не ключевыми игроками, однако сам Дракслер пока не горит желанием покидать Париж.

26-летний немец провел 53 матча за национальную сборную Германии (6 голов) и выступал за Шальке (170 матчей во всех турнирах, 30 голов), Вольфсбург (45, 8) и ПСЖ (140, 20).

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко уже дал согласие на переход в Лидс.