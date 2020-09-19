Англия

"Канониры" завершают трансфер исландского голкипера.

Арсенал ищет резервного голкипера после ухода Эмилиано Мартинес в Астон Виллу.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" заплатят два миллиона евро за голкипера Дижона Рюнара Рунарссона.

В сезоне-2019/20 исландский голкипер провел 11 матчей в рамках Лиги 1, в которых он пропустил 17 голов.

Напомним, что "канониры" уже согласовали все условия будущего трансфера 25-летнего футболиста, который подпишет с новым клубом пятилетний контракт.