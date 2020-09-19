Валлийский вингер приблизился к переходу в стан "шпор".
Гарет Бэйл, getty images
19 сентября 2020, 10:59
Гарет Бэйл после прибытия в Лондон прошел медицинское для Тоттенхэма, сообщает Sky Sports. Валлийский вингер вскоре подпишет соглашение со "шпорами".
Бэйл уже ранее выступал в составе Тоттенхэма в 2007-13 годах, отыграв 203 матча и забив 56 голов.
В минувшем сезоне Гарет провел 20 поединков в футболке мадридского клуба, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, что Бэйл не сможет дебютировать за Тоттенхэм в течение месяца — у него травма.