Англия

Форвард прокомментировал трансфер в стан "красных".

Нападающий и новичок Ливерпуля Диогу Жота дал свой комментарий после перехода в стан мерсисайдской команды.

"Я думаю, не было никаких сомнений в том, что Ливерпуль был лучшей командой в АПЛ в прошлом сезоне".

"Они были просто невероятными. Они были повсюду. Казалось, что Ливерпуль играет с большим количеством игроков, чем другие команды. Надеюсь, мы сможем сделать то же самое снова в этом году, когда я буду частью этого".

"Салах, Фирмино и Мане? Они игроки мирового класса. В каждом матче они стараются выиграть. Они забивают много голов и работают вместе", — сказал Жота официальному сайту Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что в Вулверхэмптон отправился защитник Ки-Яна Хоевер.