Англия

"Волки" пополнили ряды игроком Ливерпуля.

Защитник Ливерпуля Ки-Яна Хоевер стал футболистом Вулверхэмптона, сообщает официальный сайт "волков".

Отмечается, что трансфер нидерландского футболиста обошелся в девять миллионов фунтов. Кроме того, "красные" получат еще 4,5 миллиона в качестве бонусов, а также 15% суммы от будущей перепродажи.

Ранее сообщалось, что из Вулверхэмптона в Ливерпуль отправится нападающий Диогу Жота, за которого заплатят 45 миллионов фунтов.

Также утверждалось, что "волки" близки к тому, чтобы отказаться от трансфера защитника Наполи Фаузи Гуляма.