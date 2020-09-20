Англия

Английский защитник рассказал, почему так грубо поступил.

В рамках второго тура АПЛ Эвертон принимал Вест Бромвич.

На 45-й минуте игры произошел эпизод, в результате чего защитник гостей Киран Гиббс получил красную карточку — он повелся на провокацию и ударил по лицу Хамеса Родригеса.

Левый защитник "дроздов" прокомментировал свое поведение.

"Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю игру. Я подвел команду и болельщиков на мгновение по глупости. Я всегда старался вести игру честно и буду следить за дисциплиной, когда меня провоцируют. Я не должен был реагировать, за что прошу прощения", — написал на своей странице в Twitter Киран Гиббс.

Отметим, что в итоге ВБА крупно уступил Эвертону — 2:5.