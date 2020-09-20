Английский защитник рассказал, почему так грубо поступил.
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20 сентября 2020, 00:17
В рамках второго тура АПЛ Эвертон принимал Вест Бромвич.
На 45-й минуте игры произошел эпизод, в результате чего защитник гостей Киран Гиббс получил красную карточку — он повелся на провокацию и ударил по лицу Хамеса Родригеса.
Левый защитник "дроздов" прокомментировал свое поведение.
"Я беру на себя всю ответственность за сегодняшнюю игру. Я подвел команду и болельщиков на мгновение по глупости. Я всегда старался вести игру честно и буду следить за дисциплиной, когда меня провоцируют. Я не должен был реагировать, за что прошу прощения", — написал на своей странице в Twitter Киран Гиббс.
Отметим, что в итоге ВБА крупно уступил Эвертону — 2:5.