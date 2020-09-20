Англия

Руководство мерсисайдцев добилось существенных преференций при переходе двух новичков.

После скромной трансферной кампании летом Ливерпуль взорвал информационное пространство переходами полузащитников Тиаго Алькантары и Диогу Жоты.

За игроков Баварии и Вулверхэмптона Ливерпуль заплатил 20 и 41 млн фунтов соответственно, не считая различных бонусов. Однако эти суммы выглядят не такими внушительными, как на первый взгляд. Спортивный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс договорился о рассрочке с обоими клубами, что позволит "красным" выплачивать эти суммы в течение последующих лет.

Так, после сразу перехода Бавария получила за Тиаго лишь 5 миллионов фунтов. Остальная часть из этой суммы будет выплачена в течение следующих четырех лет. Соглашение между сторонами также включает различные бонусы в размере 5 млн фунтов, так что общая сумма может вырасти до 25 млн фунтов.

Что касается Жоты, то в следующие 12 месяцев Ливерпуль должен будет выплатить лишь 10% от его суммы трансфера в 41 млн фунтов, которая с учетом бонусов может вырасти до 45 млн фунтов.

"Волки" согласились получить от мерсисайдцев лишь около 4 млн фунтов сразу, однако обратный трансфер защитника Ки-Яна Хувера в размере 9 млн фунтов они оплатили полностью. Также "красные" могут получить дополнительно 4,5 млн фунтов за нидерландского футболиста и 15% от суммы его возможного трансфера.

Таким образом, в этот непростой и нестабильный с финансовой точки зрения период Ливерпуль смог провернуть два громких трансфера футболистов, которые потенциально могут занять место в основном составе, и при этом вышел практически в ноль.