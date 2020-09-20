Англия

"Лисы" арендовали вингера Ромы.

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер перешел в Лестер, сообщает официальный сайт английского клуба.

Турецкий вингер присоединился к "лисам" на правах аренды за 3 миллиона евро. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 24 млн евро.

Ундер выступал в составе Ромы с 2017 года, перейдя из Башакшехира за 14,2 млн евро. В футболке "волков" 23-летний игрок провел 88 поединков, забив 17 голов.

Ранее сообщалось, что Лестер начал переговоры с Сент-Этьеном по трансферу защитника Уэсли Фофана.