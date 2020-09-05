Италия

Генуэзцы хотят заполучить португальского хавбека.

Полузащитник Лестера Адриен Силва попал в сферу интересов Сампдории, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Блучеркьяти" хотят заполучить португальского хавбека в межсезонье и уже начали переговоры с английским клубом. Главный тренер генуэзцев Клаудио Раньери надеется договориться о трансфере 31-летнего игрока благодаря хорошим отношениям с руководством "лис".

Действующий контракт Адриена Силвы с Лестером рассчитан до июня 2021 года.

Последние полтора сезона центральный хавбек провел на правах аренды в Монако, где отыграл 40 поединков.

Ранее сообщалось, что интерес к Адриену Силве также проявляет киевское Динамо.