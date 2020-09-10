Англия

"Лисы" хотят подписать молодого француза.

Защитник Сент-Этьена Уэсли Фофана попал в сферу интересов Лестера, сообщает портал Le10 Sport.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны перед началом нового сезона и уже начал переговоры по молодому центрбеку. "Лисы" готовы заплатить за француза около 20 миллионов фунтов.

Фофана является воспитанником Сент-Этьена, дебютировав в первой команде в мае 2019-го. В прошлом сезоне 19-летний игрок провел 22 поединка в футболке "зеленых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Лестер объявил о подписании защитника Аталанты Тимоти Кастаня.