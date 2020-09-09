Англия

Полузащитник Борнмута может остаться выступать в Премьер-лиге за "лис".

Хавбек вылетевшего Борнмута Дэвид Брукс ожидает предложение Лестера. Манчестер Юнайтед, которому тоже приписывали интерес к игроку, начнет работу над трансфером только в случае неудачи с подписанием Джейдона Санчо, сообщает Manchester Evening News.

23-летний Брукс может сыграть на любом из флангов или в центре полузащиты. Борнмут оценивает его примерно в 35 млн фунтов.

Ряды Борнмута на правах свободного агента еще до вылета покинул Райан Фрейзер. Он присоединился к Ньюкаслу – как и Каллум Уилсон, которого "вишенки" продали за деньги.