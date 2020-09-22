Англия

Нападающий Бенфики входит в сферу интересов "шпор".

Форвард Бенфики и сборной Швейцарии Харис Сеферович – один из тех, кого Тоттенхэм может подписать в качестве сменщика Харри Кейну, сообщает Record.

По информации источника, Бенфика не против отдать швейцарца на правах аренды. Харис выступает за клуб с 2017 года, перебравшись в Лиссабон из Айнтрахта в качестве свободного агента.

Этим летом Тоттенхэм уже провернул два громких трансфера, купив у Реала защитника Серхио Регилона и арендовав там же вингера Гарета Бэйла. Кроме того, за "шпор" уже играет на временно основе один игрок Бенфики – полузащитник Жедсон Фернандеш.