Защитник Бенфики Рубен Диаш попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.

"Горожане" намерены укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить центрбека лиссабонцев. Стоимость португальского футболиста оценивается в сумму около 50 миллионов фунтов.

Действующий контракт Диаша с Бенфикой рассчитан до июня 2024 года.

В новом сезоне 23-летний игрок провел 2 поединка в футболке "орлов".

Ранее сообщалось, что Севилья отказалась продавать защитника Жюля Кунде в Манчестер Сити.