"Горожане" хотят заполучить португальского центрбека.
Рубен Диаш, Getty Images
25 сентября 2020, 23:24
Защитник Бенфики Рубен Диаш попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.
"Горожане" намерены укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются заполучить центрбека лиссабонцев. Стоимость португальского футболиста оценивается в сумму около 50 миллионов фунтов.
Действующий контракт Диаша с Бенфикой рассчитан до июня 2024 года.
В новом сезоне 23-летний игрок провел 2 поединка в футболке "орлов".
Ранее сообщалось, что Севилья отказалась продавать защитника Жюля Кунде в Манчестер Сити.