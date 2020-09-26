Англия

Украинец близок к возвращению на поле.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко снова занимается в общей группе команды, о чем свидетельствуют фото из Твиттера "горожан".

Таким образом, Александр восстановился после мышечной травмы, из-за которой не играл против Вулверхэмптона в АПЛ и Борнмута в Кубке лиги.

Возможно, Зинченко сможет вернуться на поле в матче третьего тура Премьер-лиги против Лестера, который состоится 27 сентября.

За день до этого итальянец Джанлуиджи Лонгари сообщил, что Барселона хочет арендовать Александра у Манчестер Сити на один сезон.