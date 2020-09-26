Англия

Вашему вниманию обзор матча третьего тура чемпионата Англии.

В очередном туре АПЛ между собой встречались Брайтон и Манчестер Юнайтед.

В захватывающем поединке победителем вышел коллектив Оле-Гуннара Солскьяера, хоть игра и завершилась не без скандала.

Обзор матча:

Брайтон — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Мопе, 40 (с пенальти), Марч, 90+5 — Данк, 43 (в свои ворота), Рашфорд, 55, Фернанедеш, 90+10 (с пенальти)

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Альсате, Марч — Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 74)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба (Фред, 65), Матич — Гринвуд (Байи, 83), Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (ван де Беек, 90+1)

Предупреждения: Троссард, Уайт, Данк, Джаханбахш — Фернандеш, Матич.