Англия

Бразильский защитник остался недоволен работой под руководством Луи ван Гаала в Манчестер Юнайтед.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Да Силва, перешедший в Истамбул Башакшехир в текущее трансферное окно, поделился мнением о специфике руководства Луи ван Гаала и Дэвида Мойеса в стане "красных дьяволов".

"Для меня нет проблем в том, чтобы высказаться плохо о некоторых людях. Мне не нравится Ван Гаал. Если говорить о человеческих качествах, Дэвид Мойес был совсем не похож на Ван Гаала. Проблема в том, что все считали, что Мойес будет примерно таким же тренером, как Фергюсон, но они совсем разные – как на поле, так и за его пределами".

"Откровенно говоря, приходить после Фергюсона в любом случае непросто. На Мойеса оказывалось огромное давление. Болельщики хотели, чтобы он был Фергюсоном, чего у него не получилось. Когда объявили, что нашим наставником будет Ван Гаал, я получил множество звонков от друзей. Я не мог поверить, но многие говорили мне, что он не любит бразильцев. Якобы ему не нравился наш стиль игры. Мне говорили, что он первым делом избавится от меня".

"Это стало вторым его делом... В первый же день он просто не разговаривал со мной, а на второй день сказал мне: "Ты можешь покинуть клуб". Я даже не приступил к тренировкам, а он уже заявил мне это. Я просто не мог в это поверить и ответил ему: "Окей".

"Несмотря на это, я продолжал бороться за место в составе. Под руководством Ван Гаала я выступал еще год. Было очень тяжело. Это один из худших людей из всех, с кем мне приходилось работать", — приводит слова Рафаэля The Athletic.

Напомним, ранее Робин ван Перси рассказал о том, как Луи ван Гаал решил буквально выгнать его из Манчестер Юнайтед.