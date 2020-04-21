Англия

Голландский экс-нападающий рассказал подробности разговора с Луи ван Гаалом.

Бывший нападающий Арсенала и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси, повесивший бутсы на гвоздь летом 2019 года, рассказал о подробностях своего ухода из манкунианского клуба. Тогда "красных дьяволов" возглавлял Луи ван Гаал, который, по словам экс-футболиста, выгнал его из команды.

"У меня произошел диалог с Луи ван Гаалом, во время которого он сказал мне: "В общем, Робин, наши пути должны разойтись. Я тренер, ты игрок — ты должен уйти, твое время истекло. Это было очень жестоко. Когда вам такое заявляют, в голову лезут различные мысли. Моей семьей очень нравилось в Англии, и мы не хотели уезжать".

"Я ответил ему: "Посмотрим, как все сложится. Это ваше мнение, но у меня есть действующий контракт. Мне нравится в Англии и в Манчестер Юнайтед". После этого я встал, пожал ему руку и ушел. Честно говоря, старался сохранять спокойствие, но был слишком упрямым. Возможно, нужно было обсудить этот вопрос с друзьями", — рассказал Ван Перси в подкасте Podtail.

Напомним, Робин ван Перси стал тренером нападающих Фейеноорда после завершения профессиональной карьеры футболиста.