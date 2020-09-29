Англия

Наставник "синих" прокомментировал предстоящий поединок.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился ожиданиями от встречи с Тоттенхэмом в матче Кубка английской лиги.

"Я знаю, это напряженное время для Тоттенхэма в связи с участием в Лиге Европы. У всех нас сейчас напряженный график. Когда я смотрю на Тоттенхэм с учетом состава, которым они обладают, и вижу тех игроков, что не провели вчера на поле 90 минут, я прихожу к выводу, что у них фантастический состав. Любой состав, какой Жозе не выставил бы, будет очень сильным.

Для таких команд, как мы и Тоттенхэм, которые борются за попадание в топ-4 и Лигу чемпионов, Кубок лиги имеет свое место, но мы, безусловно, с уважением отнесемся к этому турниру, как и к каждому турниру, в котором участвуем, и будем стараться его выиграть", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Тоттенхэм – Челси состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.