Англия

Наставник "синих" прокомментировал ситуацию с голкиперами в клубе.

Главный тренер Фрэнк Лампард поделился своим мнением о голкиперах Челси Кепе Аррисабалаге и Эдуаре Менди накануне матча с Тоттенхэмом.

"У Кепы были трудные времена, и это было всем очевидно. Я знаю это, и он знает это, но мы также должны понимать, что он еще молод, и было несправедливо уделять ему и его ошибкам столько внимания.

Я должен встать на его защиту, потому что это хороший парень, он играет профессионально, старается сделать все, что может. В последние недели я в этом убедился"

Менди и Чилуэлл могут сыграть в завтрашнем матче. Они в форме, поэтому посмотрим, начнут они с первых минут или нет.

Что касается Менди, то первые признаки и взаимодействие, как в плане человеческих качеств, так и на тренировочном поле, были крайне положительные. Он очень хорошо устроился за те несколько дней, что находится в команде, и все были ему рады.

Дело в конкуренции, мы знаем об этом. Это хороший голкипер, мы многое знаем о нем, и посмотрим, как все сложится", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Тоттенхэм – Челси состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.