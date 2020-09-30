Английский клуб заинтересован в подписании сербского форварда.
Лука Йович, Getty Images
30 сентября 2020, 11:24
Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание AS.
"Красные дьяволы" намерены укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и попытаются арендовать сербского форварда. Английский клуб рассматривает 22-летнего игрока как менее дорогостоящую альтернативу Эдинсону Кавани.
Действующий контракт Йовича с Реалом рассчитан до июня 2025 года.
В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "сливочных", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Порту по защитнику Алексу Теллесу.