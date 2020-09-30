Вингер останется в Дортмунде.
Джейдон Санчо, getty images
30 сентября 2020, 06:25
Манчестер Юнайтед сделал Боруссии Д очередное официальное предложение о продаже крайнего полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.
По данным источника, "манкунианцы" предложили за английского футболиста 80 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов.
Отмечается, что Дортмунд отказал Юнайтед в продаже вингера. СМИ утверждали, что немцы желают выручить 120 миллионов и продать игрока в следующее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "манкунианцы" уже давно согласовали условия личного контракта с Санчо.