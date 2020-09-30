Англия

"Павлины" близки к подписанию французского хавбека.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс может в ближайшее время стать игроком Лидса, сообщает Sky Sports.

Английский клуб практически согласовал детали перехода молодого хавбека и может вскоре сообщить об оформлении сделки. Ожидается, что француз в среду прибудет в расположение "павлинов" для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Кюизанс хочет получать больше игровой практики и поэтому решил покинуть мюнхенский клуб.

В новом сезоне 21-летний игрок провел один поединок в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что Лидс объявил о подписании защитника Диего Льоренте.