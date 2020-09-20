Англия

Руслан Малиновский имеет шанс оказаться в английской Премьер-лиге.

Лидс намерен усилить свой состав полузащитником Аталанты и сборной Украины Русланом Малиновским — утверждает The Telegraph.

Марсело Бьелса подыскивает атакующего полузащитника, который мог бы составить конкуренцию Пабло Эрнандесу.

Первоначально рассматривалась кандидатура Родриго Де Пауля из Удинезе, однако клубы не смогли договориться о цене (за аргентинца просят 30 миллионов евро).

По мнению тренера Лидса, Малиновский ни в чем не уступает Де Паулю, но его можно купить за 20 миллионов.

В минувшем сезоне Де Пауль провел 35 матчей за Удинезе во всех турнирах и забил 7 мячей. У Руслана 44 матча за Аталанту и 9 голов.