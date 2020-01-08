Англия

"Сороки" хотят подписать вингера Лейпцига.

Нападающий Лейпцига Адемола Лукман попал в сферу интересов Ньюкасла, информирует Sky Sports.

"Сороки" планируют укрепить атакующую линию в январе и попытаются арендовать молодого вингера с правом выкупа.

Лукман вернулся в Лейпциг прошлым летом, перейдя из Эвертона за 18 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 4 поединка в футболке "быков", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Милана Кшиштофа Пьонтека.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.