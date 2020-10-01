Англия

Защитник Норвича может остаться в Премьер-лиге.

Эвертон ранее хотел арендовать Фикайо Томори из Челси, но после отказа лондонцев переключился на защитника Норвича Бена Годфри. "Ириски" уже предложили 26 млн фунтов за игрока: 20 млн сразу и 6 млн в виде бонусов, сообщает Sky Sports.

Годфри в прошлом сезоне сыграл в 30 матчах Премьер-лиги за Норвич, но не сумел спасти "канареек" от вылета. Тем не менее, Бен стал основным игроком в сборной Англии U-21.

Также интерес к Годфри приписывают иностранным клубам – Байеру, Милану и Наполи.

Эвертон в это трансферное окно укрепил полузащиту команды, подписав Аллана (Наполи), Хамеса Родригеса (Реал) и Абдулайе Дукуре (Уотфорд), но ничего не сделал с защитой – а в прошлом розыгрыше АПЛ команда пропустила 56 голов.