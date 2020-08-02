Италия

Бен Годфри может продолжить карьеру в Серии А.

Центральный защитник Норвича Бен Годфри привлек внимание нескольких клубов Серии А, в том числе Милана и Наполи — сообщает Football Italia.

Как уверяют итальянские СМИ, 22-летний Годфри на этой неделе уже побывал в Милане, где встретился с представителями "россонери".

Что касается Наполи, то для обладателя Кубка Италии Годфри является запасным вариантом, если не удастся приобрести Габриэля из Лилля.

Игрок молодежной сборной Англии (3 матча) выступал за Йорк (15 матчей во всех турнирах, 1 гол), Шрусбери (55, 1) и Норвич (75, 5).