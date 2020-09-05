Лига наций

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко принял участие в ресс-конференции накануне матча против Испании.

Александр Зинченко рассказал, о чем он говорил со своими испанскими одноклубниками по Манчестер Сити.

"Я общался в чате с Эриком Гарсией, – цитирует одного из героев матча против Швейцарии официальный сайт УАФ. – Разговор был коротким: он просил меня не забивать Испании».

В матче первого тура Лиги наций Зинченко забил прекрасный мяч Швейцарии, который принес победу Украине.

Ранее полузащитник говорил, что хочет, чтобы наша сборная оставалась на первом месте до завершения турнира.