Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко принял участие в ресс-конференции накануне матча против Испании.
Александр Зинченко, фото УАФ
05 сентября 2020, 20:29
Александр Зинченко рассказал, о чем он говорил со своими испанскими одноклубниками по Манчестер Сити.
"Я общался в чате с Эриком Гарсией, – цитирует одного из героев матча против Швейцарии официальный сайт УАФ. – Разговор был коротким: он просил меня не забивать Испании».
В матче первого тура Лиги наций Зинченко забил прекрасный мяч Швейцарии, который принес победу Украине.
Ранее полузащитник говорил, что хочет, чтобы наша сборная оставалась на первом месте до завершения турнира.