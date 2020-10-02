Англия

Немецкий голкипер помог своей команде выбить Ливерпуль из Кубка английской лиги.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги по итогам послематчевой серии пенальти.

В основное время команды сыграли в нулевую ничью, благодаря чему Бернд Лено стал первым голкипером "канониров" с сентября 2012 года, которому удалось сохранить свои ворота на Энфилде в неприкосновенности.

Последним, кому удавалось в составе Арсенала сыграть на ноль в гостях у Ливерпуля, был Вито Манноне, контракт которого ныне принадлежит Монако. Тогда "канониры" добыли победу со счетом 0:2.

Напомним, смотреть видео лучших моментов поединка Ливерпуль — Арсенал вы можете на Football.ua.