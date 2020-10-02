Англия

Брендан Роджерс поспорит с Юргеном Клоппом, Кардо Анчелотти и Дином Смитом.

Премьер-лига определилась с квартетом претендентами на звание лучшего тренера сентября — сообщил официальный сайт организации.

Будущий оппонент Виктора Скрипника в Лиге Европы Брендан Роджерс с Лестером одержал три победы в чемпионате в трех матчах с общим счетом 12:4, В том числе над Манчестер Сити — 5:2. «Лисы» возглавляют турнирную таблицу.

Также не теряли очков в сентябре команды конкурентов Роджерса — Ливерпуль Юргена Клоппа, Эвертон Карло Анчелотти и Астон Вилла Дина Смита.

Астон Вилла провела лишь два матча, поэтому занимает лишь четвертое место, однако подопечные Смита единственные в АПЛ, которые еще не пропускали мячей.

Проголосовать за потенциального лауреата можно на официальном сайте английской Премьер-лиги.