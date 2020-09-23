Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо надеется, что полузащитник Деле Алли останется в команде.

По мнению Жозе Моуриньо, Деле Алли должен улучшить свою форму, и тогда получит свой шанс — сообщает ВВС.

"Я не устал от Деле, но я устал от постоянных вопросов о нем, – ответил тренер Тоттенхэма на очередной вопрос об одном из ведущих игроков своей команды. – Когда команда достигает определенного уровня, то игроку приходится бороться за место в составе, доказывать право на него, повышая свой уровень".

"У него будет шанс проявить себя, можете не сомневаться. Все зависит от него. Точнее, 99% зависит от него, а 1% – от меня и моего тренерского штаба. Так что спрашивать лучше у него. Но я надеюсь, что он не покинет Тоттенхэм до конца трансферного рынка".

В нынешнем сезоне один из лидеров Тоттенхэма последнего времени провел на поле лишь 45 минут. Тем не менее, Деле включили в заявку на матч Лиги Европы против Шкендии, который состоится в четверг, 24 сентября.