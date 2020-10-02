"Клинки" усилились молодым нападающим Ливерпуля.
getty images
02 октября 2020, 21:59
Шеффилд Юнайтед подписал пятилетний контракт с Рианом Брюстером, сообщает официальный сайт "клинков".
Клуб не разглашает сумму трансфера, но утверждает, что он стал рекордным. Transfermarkt уверяет, что Ливерпуль получил 26 миллионов евро.
В прошлом сезоне Брюстер на правах арендного соглашения выступал за Суонси, забив 11 голов в 22 поединках.
Отметим, что на 20-летнего нападающего также претендовала Астон Вилла.