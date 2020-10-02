Англия

"Клинки" усилились молодым нападающим Ливерпуля.

Шеффилд Юнайтед подписал пятилетний контракт с Рианом Брюстером, сообщает официальный сайт "клинков".

Клуб не разглашает сумму трансфера, но утверждает, что он стал рекордным. Transfermarkt уверяет, что Ливерпуль получил 26 миллионов евро.

В прошлом сезоне Брюстер на правах арендного соглашения выступал за Суонси, забив 11 голов в 22 поединках.

Отметим, что на 20-летнего нападающего также претендовала Астон Вилла.