Мерсисайдцы ведут переговоры со Суонси и Борнмутом.
Райан Брюстер, Getty Images
02 июня 2020, 07:46
Ливерпуль готов продлить арендные соглашения со Суонси и Борнмутом относительно Райана Брюстера и Гарри Уилсона соответственно, сообщает издание The Telegraph.
Мерсисайдцы готовы оставить футболистов в нынешних клубах и обсуждают с ними детали продления.
Брюстер присоединился к Суонси в январе и провел 11 матчей, отличившись четырьмя голами. Уилсон выступает в Борнмуте с августа прошлого года и отыграл в футболке "вишен" 27 поединков, отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири привлек внимание Ньюкасла.