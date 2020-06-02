Англия

Мерсисайдцы ведут переговоры со Суонси и Борнмутом.

Ливерпуль готов продлить арендные соглашения со Суонси и Борнмутом относительно Райана Брюстера и Гарри Уилсона соответственно, сообщает издание The Telegraph.

Мерсисайдцы готовы оставить футболистов в нынешних клубах и обсуждают с ними детали продления.

Брюстер присоединился к Суонси в январе и провел 11 матчей, отличившись четырьмя голами. Уилсон выступает в Борнмуте с августа прошлого года и отыграл в футболке "вишен" 27 поединков, отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири привлек внимание Ньюкасла.