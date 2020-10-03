Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Челси принимал на своем поле Кристал Пэлас.

Несмотря на нулевую ничью во втором тайме, подопечные Фрэнка Лампарда сумели дождаться своих моментов и их реализовать.

Благодаря голам Чилвелла и Зума, а также двум реализованным пенальти в исполнении Жоржиньо, Челси добыл разгромную победу над Кристал Пэлас со счетом 4:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси — Кристал Пэлас:

Челси — Кристал Пэлас 4:0

Голы: Чилвелл, 50, Зума, 66, Жоржиньо, 78, (с пенальти), 82 (с пенальти)

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума, Чилвелл — Канте (Ковачич, 83), Жоржиньо — Хадсон-Одои (Пулишич, 84), Хаверц, Вернер — Абрахам

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Сако, Митчелл — Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 67), Макартур (Ридевалд, 72), Эзе — Заа, Айю

Предупреждения: Аспиликуэта, Канте