Англия

Итальянский полузащитник может стать третьим экс-футболистом "синих" в нынешнем составе "канониров".

Главный тренер Арсенала Микель Артета был помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, который хотел подписать Жоржиньо еще в 2018 году из Наполи. Микель остается поклонником таланта итальянца и теперь жаждет заполучить его в Арсенал, утверждает Sky Sports.

Арсенал попытается подписать Жоржиньо еще в это трансферное окно, которое открыто по 5 октября (23:00 по местному времени). Артета не стал исключать входящих и исходящих трансферов в этот период.

Подписать Жоржиньо будет непросто, поскольку он является основным игроком Челси, иногда даже подменяя в статусе капитана Сезара Аспиликуэту.

"Канониры" этим летом хотели укрепить центр поля Хуссемом Ауаром из Лиона или Томасом Партеем из Атлетико, однако, похоже, что в обоих случаях они потерпели неудачу, не сойдясь с клубами в цене.

Возможно, уйдет из клуба Лукас Торрейра – уругвайцу прочат переход в Атлетико Мадрид за 20 млн фунтов.