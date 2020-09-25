Испания

Похоже, хавбек не сменит прописку в межсезонье.

Руководство Атлетико не намерено вести переговоры с Арсеналом о продаже полузащитника Томаса Партея, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, мадридцы и вовсе не готовы отпускать игрока в текущее трансферное окно, так как рассчитывают на него в сезоне.

Отмечается, что Атлетико желает арендовать у Арсенала Лукаса Торрейру, но лондонцы хотят продать уругвайца на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что у Арсенала, помимо Партея, другой важной трансферной целью является полузащитник Лиона Хуссем Ауар.