Похоже, хавбек не сменит прописку в межсезонье.
Томас Партей, getty images
25 сентября 2020, 10:42
Руководство Атлетико не намерено вести переговоры с Арсеналом о продаже полузащитника Томаса Партея, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, мадридцы и вовсе не готовы отпускать игрока в текущее трансферное окно, так как рассчитывают на него в сезоне.
Отмечается, что Атлетико желает арендовать у Арсенала Лукаса Торрейру, но лондонцы хотят продать уругвайца на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что у Арсенала, помимо Партея, другой важной трансферной целью является полузащитник Лиона Хуссем Ауар.