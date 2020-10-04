Англия

Уругвайскому форварду нужно пройти медосмотр в стане "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров с Эдинсоном Кавани, сообщает The Athletic.

Уругваец хочет зарабывать 9 млн евро за сезон. В Манчестере он должен стать альтернативой Антони Мартиалю на позиции центрфорварда. Выполняющий ныне эту роль Одион Игало покинет клуб в январе, когда истечет срок его аренды.

Также Юнайтед надеется, что Кавани будет лидером в раздевалке и поможет прогрессировать таким молодым игрокам, как Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд.

Эдинсон находится в статусе свободного агента. Интерес к нему приписывали Бенфике и Атлетико, но до подписания контракта дело так и не дошло.