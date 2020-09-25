"Матрасники" ведут переговоры с уругвайским форвардом.
Эдинсон Кавани, Getty Images
25 сентября 2020, 17:09
Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать бывшего нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает портал Goal.
Мадридский клуб завершил трансфер Луиса Суареса и теперь хочет заполучить его партнера по сборной Уругвая. "Матрасники" предложили Кавани годичный контракт с опцией продления еще на один сезон.
Переход 33-летнего игрока будет зависеть от того, сможет ли Атлетико продать Диего Косту в другой клуб.
Ранее сообщалось, что в подписании Кавани также заинтересована Барселона.