Англия

Главный тренер "красных дьяволов" дал комментарий после игры с Тоттенхэмом.

Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму на своем поле со счетом 1:6. Оле-Гуннар Солскьяер считает, что это не худший день в истории клуба.

"Это худший день в моей карьере тренера Манчестер Юнайтед, худший день для всех игроков этого клуба. Это не худший день в истории Манчестер Юнайтед, такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас очень сложно. Мы проиграли дома со счетом 1:6 очень хорошей команде, но мы сами виноваты в этом.

Мартиаль слегка шлепнул его так, что у Ламелы, похоже, будет операция. Если бы это был мой сын, я знаю, что бы ему сказал. Антони знает, что не должен так реагировать, хорошо, что он не упал. Но если бы он упал, может быть, тот парень был бы удален", — приводит слова Солскьяера BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл два стартовых домашних матча чемпионата впервые с 1986 года