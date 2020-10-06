Англия

Бразильский футболист присоединился к "павлинам".

Нападающий Ренна Рафинья перешел в Лидс, сообщает официальный сайт английского клуба.

Бразильский вингер поставил подпись под контрактом с "павлинами" до 2024 года. Сумма трансфера составила 17 млн евро, а еще 6 миллионов прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Рафинья выступал в составе Ренна с 2019 года, перейдя из лиссабонского Спортинга. В этом сезоне 23-летний игрок успел провести 6 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лидс объявил о подписании защитника Диего Льоренте.