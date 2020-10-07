Англия

Уругвайский нападающий определился с числом на спине.

Эдинсон Кавани будет выступать под седьмым номером в составе Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 6, 2020

Отметим, что 33-летний уругваец перешел в новый клуб на правах свободного агента после того, как его контракт с Пари Сен-Жермен подошел к своему завершению прошлым летом.

Напомним, ранее манкунианцы объявили о подписании защитника Алекса Теллеса из Порту, а также 18-летнего нападающего Амада Траоре из Аталанты.