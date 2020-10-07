Уругвайский нападающий определился с числом на спине.
Эдинсон Кавани, getty images
07 октября 2020, 00:46
Эдинсон Кавани будет выступать под седьмым номером в составе Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".
Отметим, что 33-летний уругваец перешел в новый клуб на правах свободного агента после того, как его контракт с Пари Сен-Жермен подошел к своему завершению прошлым летом.
Напомним, ранее манкунианцы объявили о подписании защитника Алекса Теллеса из Порту, а также 18-летнего нападающего Амада Траоре из Аталанты.