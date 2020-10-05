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Football.uа сследит за самыми интересными переходами заключительного дня летнего трансферного окна.

В понедельник в ведущих европейских чемпионатах проходит последний день летнего трансферного окна, из-за пандемии коронавируса превратившегося в осеннее. Однако на активность главных игроков рынка это не повлияло.

Украина

Заря арендовала на полтора года с правом выкупа за 3,5 миллиона евро у Фенербахче 19-летнего нападающего сборной Ирана Аллахьяра Сайядманеша. Бронзовые призеры чемпионата Украины уже заявили новичка на сезон-2020/21.

Англия

Манчестер Юнайтед все-таки оформил трансфер левого защитника Алекса Теллеса из Порту за 15 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.

Тоттенхэм арендовал у Бенфики центрального нападающего Карлоса Винисиуса. Аренда до конца сезона обойдется "шпорам" в 3 миллиона евро.

Вулверхэмптон договорился с Анже об аренде до окончания сезона левого защитника Райана Айита Нури.

Опорный полузащитник Ибрагима Диалло сменил Брест на Саутгемптон. Трансфер обошелся "святым" в 15 миллионов евро. Контракт до 30 июня 2024 года.

Эвертон не пожалел 27,5 миллиона евро за центрального защитника Норвича Бена Годфри. Контракт до 30 июня 2025 года.

Германия

Бавария в понедельник официально завершила три трансфера. В аренду до конца сезона из Ювентуса вернулся вингер Дуглас Коста. В статусе свободного агента из ПСЖ пришел нападающий Эрик Максим Чупо-Мотинг (контракт до 30 июня 2021 года). За 10 миллионов у Марселя приобретен правый защитник Буна Сарр (контракт до 30 июня 2024 года).

Герта арендовала у Арсенала центрального полузащитника Маттео Гендузи и заплатит за аренду 4 миллиона евро. Из Базеля "старая дама" заполучила центрального защитника Омара Алдерете. Финансовые детали пока неизвестны.

РБ Лейпциг арендовал у Ромы Джастина Клюйверта. Аренда вингера обойдется "быкам" в 1 миллион.

Хоффенхайм усилился опорным полузащитником Шальке Себастьяном Руди и левым защитником Тоттенхэма Райаном Сессеньоном. Оба футболиста проведут сезон-2020/21 на правах аренды.

Испания

Две серьезные покупки совершила Севилья. За 4 миллиона евро у Герты был приобретен центральный защитник Карим Рекик (контракт до 30 июня 2025 года), а за 12 миллионов вингер АЗ Уссама Идрисси (контракт до 30 июня 2025 года)

Реал расстался с Зиданом. Сын главного тренера Люка в качестве свободного агента отправился в Райо Вальекано.

Вильярреал арендовал центрального защитника Тоттенхэма Хуана Фойта.

Эйбар арендовал у Севильи левого вингера Брайана Хиля и правого защитника Алехандро Посо.

Alejandro Pozo y Bryan Gil llegan cedidos por el @SevillaFC hasta final de temporada

👉 https://t.co/L75CENc5Gr



¡Bienvenidos! Ongi etorri, @Alex_Pozo9 & @11BryanGil



Alejandro Pozo eta Bryan Gil armaginak izango dira denboraldia amaitu arte

👉 https://t.co/W81CCYJ6DK pic.twitter.com/ctn49LpSyD — SD Eibar (@SDEibar) October 5, 2020

Эльче в качестве свободного агента подписала экс-форварда Саутгемптона Гвидо Каррильо.

Италия

Ювентус арендовал на два года Федерико Кьезу. За первый год аренды Фиорентина получит 3 миллиона евро, за второй — 7 миллионов. По окончании срока аренды Ювентус выкупит форварда еще за 30 миллионов.

Удинезе арендовал у Уотфорда левого вингера Жерара Деулофеу.

Хосе Кальехон в качестве свободного агента перешел из Наполи в Фиорентину.

Парма приобрела правого защитника Максима Буси за 7,5 миллиона евро у Шарлеруа, а также центрального защитника Порту Йордана Осорио, финансовые детали трансфера которого пока неизвестны.

Верона серьезно усилила свой атакующий потенциал, заполучив нападающего Атлетико Николу Калинича. Подробности сделки пока неизвестны.

Франция

Марсель арендовал у Баварии центрального полузащитника Микаэля Кюизанса.

Лион договорился с Ювентусом об аренде правого защитника Маттиа Де Шильо.

L’Olympique Lyonnais informe du prêt pour une saison et sans option d’achat du défenseur international italien @mattia_desci, en provenance de la Juventus jusqu’au 30 juin 2021. 🔴🔵



👉 https://t.co/KtrOqf4Ugf pic.twitter.com/AVZ7nfEtQV — Olympique Lyonnais (@OL) October 5, 2020

ПСЖ арендовал за 4 миллиона евро опорного полузащитника Порту Данило Перейру.

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