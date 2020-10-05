Football.uа сследит за самыми интересными переходами заключительного дня летнего трансферного окна.
Дуглас Коста, Getty Images
05 октября 2020, 22:26
В понедельник в ведущих европейских чемпионатах проходит последний день летнего трансферного окна, из-за пандемии коронавируса превратившегося в осеннее. Однако на активность главных игроков рынка это не повлияло.
Украина
Заря арендовала на полтора года с правом выкупа за 3,5 миллиона евро у Фенербахче 19-летнего нападающего сборной Ирана Аллахьяра Сайядманеша. Бронзовые призеры чемпионата Украины уже заявили новичка на сезон-2020/21.
Англия
Манчестер Юнайтед все-таки оформил трансфер левого защитника Алекса Теллеса из Порту за 15 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.
Тоттенхэм арендовал у Бенфики центрального нападающего Карлоса Винисиуса. Аренда до конца сезона обойдется "шпорам" в 3 миллиона евро.
Вулверхэмптон договорился с Анже об аренде до окончания сезона левого защитника Райана Айита Нури.
Опорный полузащитник Ибрагима Диалло сменил Брест на Саутгемптон. Трансфер обошелся "святым" в 15 миллионов евро. Контракт до 30 июня 2024 года.
Эвертон не пожалел 27,5 миллиона евро за центрального защитника Норвича Бена Годфри. Контракт до 30 июня 2025 года.
Германия
Бавария в понедельник официально завершила три трансфера. В аренду до конца сезона из Ювентуса вернулся вингер Дуглас Коста. В статусе свободного агента из ПСЖ пришел нападающий Эрик Максим Чупо-Мотинг (контракт до 30 июня 2021 года). За 10 миллионов у Марселя приобретен правый защитник Буна Сарр (контракт до 30 июня 2024 года).
Герта арендовала у Арсенала центрального полузащитника Маттео Гендузи и заплатит за аренду 4 миллиона евро. Из Базеля "старая дама" заполучила центрального защитника Омара Алдерете. Финансовые детали пока неизвестны.
РБ Лейпциг арендовал у Ромы Джастина Клюйверта. Аренда вингера обойдется "быкам" в 1 миллион.
Хоффенхайм усилился опорным полузащитником Шальке Себастьяном Руди и левым защитником Тоттенхэма Райаном Сессеньоном. Оба футболиста проведут сезон-2020/21 на правах аренды.
Испания
Две серьезные покупки совершила Севилья. За 4 миллиона евро у Герты был приобретен центральный защитник Карим Рекик (контракт до 30 июня 2025 года), а за 12 миллионов вингер АЗ Уссама Идрисси (контракт до 30 июня 2025 года)
Реал расстался с Зиданом. Сын главного тренера Люка в качестве свободного агента отправился в Райо Вальекано.
Вильярреал арендовал центрального защитника Тоттенхэма Хуана Фойта.
Эйбар арендовал у Севильи левого вингера Брайана Хиля и правого защитника Алехандро Посо.
Эльче в качестве свободного агента подписала экс-форварда Саутгемптона Гвидо Каррильо.
Италия
Ювентус арендовал на два года Федерико Кьезу. За первый год аренды Фиорентина получит 3 миллиона евро, за второй — 7 миллионов. По окончании срока аренды Ювентус выкупит форварда еще за 30 миллионов.
Удинезе арендовал у Уотфорда левого вингера Жерара Деулофеу.
Хосе Кальехон в качестве свободного агента перешел из Наполи в Фиорентину.
Парма приобрела правого защитника Максима Буси за 7,5 миллиона евро у Шарлеруа, а также центрального защитника Порту Йордана Осорио, финансовые детали трансфера которого пока неизвестны.
Верона серьезно усилила свой атакующий потенциал, заполучив нападающего Атлетико Николу Калинича. Подробности сделки пока неизвестны.
Франция
Марсель арендовал у Баварии центрального полузащитника Микаэля Кюизанса.
Лион договорился с Ювентусом об аренде правого защитника Маттиа Де Шильо.
ПСЖ арендовал за 4 миллиона евро опорного полузащитника Порту Данило Перейру.
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