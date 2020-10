В понедельник в ведущих европейских чемпионатах проходит последний день летнего трансферного окна, из-за пандемии коронавируса превратившегося в осеннее. Однако на активность главных игроков рынка это не повлияло.

Украина

Заря арендовала на полтора года с правом выкупа за 3,5 миллиона евро у Фенербахче 19-летнего нападающего сборной Ирана Аллахьяра Сайядманеша. Бронзовые призеры чемпионата Украины уже заявили новичка на сезон-2020/21.

Англия

Манчестер Юнайтед все-таки оформил трансфер левого защитника Алекса Теллеса из Порту за 15 миллионов евро. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.

✍️ Here he 𝙞𝙨.



🇧🇷 Alex Telles: our newest Red! #MUFC pic.twitter.com/Kf3DkVjdon