Англия

После три матча "пенсионеров" испанский голкипер провел в запасе.

Систематические ошибки стоили голкиперу Кепе Аррисабалаге потери места в стартовом составе Челси. Испанец провел последние три поединка в запасе, однако он уверен, что у него получится вновь стать основным в стане "пенсионеров".

"Я уверен, что мне удастся изменить эту ситуацию. Когда у меня будет возможность сыграть, я постараюсь сделать это как можно лучше".

"Очевидно, что все футболисты хотят регулярно появляться на поле, и я — не исключение. В футболе сложно оценивать долгосрочную перспективу. Очевидно, я хочу играть. Сейчас я в сборной и думаю только об этом".

"Каждый день я ощущаю себя футболистом. Я чувствую себя сильным, очень хорошо выступаю за сборную и очень хорошо выступаю в Челси. Это отличный клуб, и мне повезло", — приводит слова Кепы Goal.com.

Напомним, ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о голкиперах Кепе Аррисабалаге и Эдуаре Менди.