Англия

Экс-полузащитник Арсенала и Вест Хэма находится в поисках нового клуба.

Накануне Вест Хэм договорился с полузащитником Джеком Уилширом о расторжении контракта по обоюдному согласию, поэтому футболист вынужден искать новую команду. Англичанин сейчас пребывает в статусе свободного агента и хотел бы продолжить свою карьеру за пределами родной страны.

"Я нахожусь в хорошей форме с февраля, и я готов к работе. Заранее знал, что не собираюсь играть за Вест Хэм. Конечно, я мог остаться и просто сидеть там, но я решил, что не могу потерять еще один год своей карьеры".

"Думаю, что хочу попробовать что-то новое в своей карьере. Я склоняюсь к именно к этому варианту. Может быть, это будет ЛаЛига, Серия А или нечто другое, чего ранее не делали многие английские футболисты", — заявил Уилшир в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Уилшир может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии, поскольку он ведет переговоры с Рейнджерс.