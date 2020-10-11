Англия

Немецкий полузащитник может наконец-то покинуть Арсенал.

Аль-Наср предложил Арсеналу за Месута Озила пять миллионов евро, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

Клуб из Саудовской Аравии предложит немецкому полузащитнику двухлетний контракт.

В минувшем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, что немецкий полузащитник требует от Арсенала 13 миллионов фунтов за расторжение контракта.