Немецкий полузащитник может наконец-то покинуть Арсенал.
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11 октября 2020, 17:58
Аль-Наср предложил Арсеналу за Месута Озила пять миллионов евро, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
Клуб из Саудовской Аравии предложит немецкому полузащитнику двухлетний контракт.
В минувшем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.
Напомним, что немецкий полузащитник требует от Арсенала 13 миллионов фунтов за расторжение контракта.