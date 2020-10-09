Англия

Немецкий полузащитник просит клуб полностью выплатить полагающееся.

Месут Озил расторгнет соглашение с Арсеналом только в случае получения компенсации в размере 13 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Данная сумма соответствует его оставшейся заработной плате по контракту, который действителен до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Месут Озил провел в футболке лондонского клуба 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Напомним, что Арсенал не собирается включать немецкого полузащитника в заявку на Лигу Европы.