Англия

Гранды английского футбола предлагают изменения.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль предложили больше не проводить розыгрыши Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, сообщает The Telegraph.

Подобные варианты реформ были разработаны американской фирмой Enway Sports Group, которая владеет Ливерпуль. Манчестер Юнайтед же предоставил поддержку.

Также рассматривается вариант, что Кубок лиги будет проводить среди команд, которые не участвуют в еврокубках.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед и Ливерпуль предложили сократить количество команд в АПЛ.