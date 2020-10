Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Итальянский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла четыре победы в четырех стартовых турах высшего дивизиона Англии.

В прошлом месяце "ириски" обыграли в гостях Тоттенхэм (0:1) и Кристал Пэлас (1:2), а также на Гудисон Парк разгромили Вест Бромвич (5:2), благодаря чему после четырех туров занимают первую строчку в турнирной таблице.

