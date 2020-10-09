Англия

Форвард Эвертона получил награду по итогам сентября 2020 года.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Английский форвард в прошлом месяце забил пять голов за "ирисок" в рамках высшего дивизиона Англии, чем помог своей команде добыть четыре победы и занять первую строчку в турнирной таблице после четырех туров.

Калверт-Льюин впервые в своей карьере стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге. Также он стал первым футболистом Эвертона с марта 2017 года, который получил данную награду после Ромелу Лукаку.