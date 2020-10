Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Английский форвард в прошлом месяце забил пять голов за "ирисок" в рамках высшего дивизиона Англии, чем помог своей команде добыть четыре победы и занять первую строчку в турнирной таблице после четырех туров.

