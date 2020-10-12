Англия

Специалист уверен в силе своей бывшей команды.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказал свое мнение о текущей форме "канониров" и их перспектив.

"Думаю, в Арсенале сейчас хороший командный дух, у команды неплохие шансы проявить себя в этом сезоне. Считаю, что им будет несложно набрать больше очков, чем в прошлом сезоне".

"Я убежден, что Арсенал может попасть в топ-4, если не выступить лучше. Почему бы и нет? Они могут преподнести сюрприз в этом году: хорошие трансферы, они сумели укрепить оборону, они сохранили имеющихся игроков, Обамеянг остался в команде. У них есть все ингредиенты для успеха и нет существенных слабых мест", — сказал Венгер Yahoo!.

Ранее французский специалист заявил, что допускает вариант совместных матчей среди мужчин и женщин.